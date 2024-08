Esplode un reattore chimico è strage | almeno 17 morti e decine di feriti gravi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 22 agosto 2024)17 persone hanno perso la vita in una devastante esplosione avvenuta mercoledì pomeriggio in una fabbrica farmaceutica situata nel distretto di Anakapalli, nello stato dell’Andhra Pradesh, nel sud-est dell’India. Circa 30 persone sono rimaste gravemente ferite, riportando ustioni chimiche. Le autorità locali hanno confermato che l’esplosione, di incredibile potenza, ha disperso resti umani in tutto il sito, una scena descritta come orribile e strazianti dagli stessi soccorritori. Secondo quanto riferito dal quotidiano The Hindu, l’incendio sarebbe stato causato da una fuga di gas, e ha rapidamente avvolto l’intero impianto. Il commissario di polizia distrettuale, Deepika, ha dichiarato che le operazioni di soccorso sono terminate, confermando il bilancio di 17e 34. Nessuno sarebbe rimasto intrappolato all’interno della struttura.