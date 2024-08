È morta lunedì la persona più anziana del mondo | ha raggiunto un’età record

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 22 agosto 2024)si è spenta la donna piùdel, la settima nella storia per longevità, la sua erede si trova in Giappone Si chiamava Maria Branyas Morera ed era nata il 4 marzo del lontano 1907 a San Francisco, in California. Originaria della Spagna – la sua famiglia era catalana -, ha vissuto fino agli 8 anni della sua vita anche in Catalogna, dove con sua madre e suo padre erano tornati subito dopo lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Un viaggio transatlantico che si rivelò tragico per quella bambina e non solo per le navi tedesche nemiche che pattugliavano l’oceano. Cadde, infatti, dal ponte superiore a quello inferiore mentre giocava con i suoi fratelli, perdendo definitivamente l’udito da un orecchio. Come se non bastasse, il suo papà di Maria morì di tubercolosi polmonare durante la traversata.