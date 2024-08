Duba il collezionista di vinili | La musica è un mare da esplorare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) di Benedetta Cucci Nella Romagna balneare batte il tempole di une produttore che adora ie che non ha mai pensato di trasferirsi a Milano o in città più grandi, per trovare un centro nella scena. Da Cattolica, dove vive – la sua casa è una wunderkammer di visioni vintage –, è in contatto con tutto il mondo discografico. Il suo nome è Marco D’Ubaldo, per tutti. Classe 1973, ha fondato quattro etichette discografiche: con Cinedelic, lanciata nel 2001, pubblica le colonne sonore; con Mondo Groove suoni italo disco ed electro; con SOAVEsperimentale e minimalismo; con Afrodelic funk e jazz africano. Infine c’è Orient, che si occupa didal Giappone. La sua più grande soddisfazione è aver rivalutato e divulgato suoni e musiche di alto livello che altrimenti sarebbero finite nel dimenticatoio.