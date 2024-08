D’Ettore | è morto il Garante nazionale dei detenuti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 22 agosto 2024) ÈFelice Maurizio, 64 anni, attualedeied ex parlamentare nelle fila di Fratelli d’Italia. Il decesso sarebbe stato causato da un infarto., che era in vacanza con la famiglia a Locri, dove risiede la madre, è deceduto nell’ospedale della cittadina ionica, dov’era stato portato con un’ambulanza dopo avere accusato un malore. I tentativi di rianimarlo da parte dei medici dell’ospedale locrese si sono rivelati inutili., dopo avere perso i sensi, non si è più ripreso. Ildei, pur essendosi trasferito da molti anni a Roma, era rimasto molto legato alla Calabria ed a Locri, dove vivono, oltre all’anziana madre, molti suoi familiari.