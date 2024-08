Dazi | Consorzio Montasio ' credo che non saranno applicati'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) "Mi auguro che inon venganoperché la Cina è per il nostro settore lattiero-caseario un mercato interessante e in evoluzione, ma ritengo che alla fine non ci. Sarebbe invece preoccupante se li applicassero gli Usa e il Giappone, che sono per noi mercati consolidati". È il commento sui possibilicinesi sui formaggi Ue di Renato Romanzin, direttore delper la tutela del formaggio, che raggruppa 48 produttori tra Friuli Venezia Giulia e Veneto orientale, con un fatturato al consumo di circa 65 milioni di euro e una produzione di 782.000 forme l'anno, vantando un formaggio "storico" tra i primi d'Italia, che l'anno scorso ha celebrato i suoi 250 anni.