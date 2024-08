Calciomercato Milan dopo Thuram tocca a Jonathan David | Marotta lo prende a zero

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 22 agosto 2024)Marcusl’Inter prova ad anticipare tutti per il centravantilo! Beppeci ha preso gusto eaver messo a punto il colpo Marcusla scorsa estate a parametro zero, bruciando in extremis la concorrenza del, il presidente dell’Inter sta cercando di pianificare alcuni colpi per la prossima sessione die il nome che è finito nel mirino del club nerazzurro è quello dell’attaccante. Il centravanti canadese è ancora al Lille e ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Con il mercato che si avvia verso le battute finali, però, si va verso un mancato rinnovo di contratto, che si tramuterà in un addio a parametro zero nel 2025. Ecco che allora,è in agguato per trovare l’accordo con il giocatore e portarlo ao, sponda nerazzurra.