Amici non ci sarà Raimondo Todaro | il totonomi sul sostituto

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 agosto 2024) Cambiamenti in corso tra i professori dinon farà più parte del talent show. Il ballerino siciliano dopo tre anni lascia il bancone di danza, che rivedrà invece ancora una volta Alessandra Celentano ed Emanuel Lo., chi cial posto di? Lo scoop arriva da Dagospia e non si conoscono ancora i motivi che hanno portato all’addio da parte dell’ex maestro di Ballando Con Le Stelle. Nel corso degli ultimi mesi si sono susseguite diversi rumours sul papabiledicon nomi al tempo stesso vicini al programma di Maria Di Filippi. La prima candidata era stata Elena D’Amario, ballerina lanciata nella stagione 2009-2010, anno nel quale abbiamo assistito alla vittoria di Emma Marrone entrata successivamente nel cast come professionista.