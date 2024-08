Valanga di Firme Contro la Caccia al Cervo | Regione Fermati!

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L'Aquila - Un’ondata di protesta si è sollevata in Abruzzola delibera regionale che autorizza l'abbattimento di quasi 500 cervi. In pochi giorni, due petizioni online, lanciate su Change.org, hanno raccolto decine di migliaia di, chiedendo la revoca del provvedimento e l'istituzione di un tavolo di confronto con l’amministrazione regionale. La mobilitazione è scattata dopo la decisione, presa lo scorso 8 agosto, di permettere atori abilitati di abbattere cervi nelle aree dell’Abruzzo aquilano. La prima petizione, lanciata da Martina Mammarella, ha raccolto oltre 24 mila, esprimendo il timore per le ripercussioni sulla flora, fauna e turismo della. "Siamo lapiù verde d’Europa – proteggiamo e salvaguardiamo tutta la bellezza che c’è", si legge nel testo dell’appello.