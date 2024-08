Un pugno in volto e un bicchiere spaccato sulla nuca così è morto Mykola | sospetto ancora in fuga

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Casazza. Unin faccia e undi vetro rottoIvasiuk, 38 anni, ucraino, barcolla qualche istante prima di cadere rovinosamente sull’asfalto fuori dal Rosy bar di Casazza, un bar gestito da cinesiStatale 42, in passato già chiuso dai carabinieri per motivi di ordine pubblico. Ha la parte sinistra delcompletamente insanguinata, gli occhi sbarrati e il respiro quasi impercettibile. Uno dei suoi aggressori, un 29enne di origine calabrese con precedenti, nonostante l’alcol in circolo forse capisce di averla combinata grossa.