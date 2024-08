Traffico Roma del 21-08-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità questa mattina in piazza San Pietro consueta udienza generale con Papa Francesco possibili ripercussioni suldi zona fino a termine evento previsto per 12:30 proseguono i lavori in via Anastasio II con riduzione di carreggiata all’altezza del viadotto delle Fornaci possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggiorlavori anche su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto nelle due direzioni chiusa per lavori la tangenziale est tra l’uscita Verano San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni via Stura programmata per il prossimo 2 settembre una notizia sul trasporto pubblico fino al 25 agosto chiusa la linea a della metropolitana per lavori di rinnovo integrale dei bignè tra termini e Battistini nelle due direzioni ATV ...