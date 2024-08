Sinner e il doping | allontanati i due responsabili Cos’è successo davvero

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Una tempesta si è abbattuta sul mondo del tennis italiano, e al centro di tutto c’è il numero uno del mondo, Jannik. Nelle ultime settimane, l’assenza di due figure chiave nel suo team, il fisioterapista Giacomo Naldi e il preparatore atletico Umberto Ferrara, è oggi molto più spiegabile. Questa ”scomparsa” non è affatto casuale, ma è la conseguenza diretta del loro coinvolgimento in un caso diche ha scosso l’intero mondo del tennis. La scoperta delIl caso è esploso quando nel corpo diè stata rilevata la presenza di Clostebol, uno steroide anabolizzante vietato dalle norme anti. La notizia ha scosso l’opinione pubblica, facendo temere il peggio per uno degli atleti più promettenti del tennis internazionale. Tuttavia, le indagini hanno dimostrato chenon era consapevole della contaminazione.