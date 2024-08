Sharon Verzeni l’autopsia | aggressione rapidissima non ha avuto tempo di gridare aiuto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Terno d’Isola, 21 agosto 2024 – Un blitz rapidissimo. Colpi portati con foga, probabilmente con un coltello da cucina. Tanto veloci che potrebbero anche non aver lasciato alcuna traccia utile a isolare un Dna che possa aiutare gli inquirenti, almeno sul fronte delle indagini scientifiche. Sono, queste, le prime indiscrezioni riguardantisul cadavere di, la barista di 33 anni uccisa a coltellate in strada la notte del 30 luglio. I fronti aperti L’esame non avrebbe chiarito tutti i dubbi sulla dinamica dell’. Per esempio il primo fendente aè stato inferto sullo sterno, oppure è stata accoltellata alle spalle tre volte e poi davanti?non sarebbe stata in grado di fornire una indicazione di massima.