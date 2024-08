Scuolabus elettrici | dieci milioni anche per i comuni casertani

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa giunta regionale, con delibera numero 457 del 26 luglio dello scorso anno, ha programmato lo stanziamento didi euro di risorse per l’acquisto di mezzi da destinare al servizio degli. Questo stanziamento favorisce idella Campania con abitanti inferiori alle quindicimila unità. Lo scopo, è quello di migliorare gli standard ambientali e di ridurre le emissioni. Con ulteriore delibera del 6 agosto, la Regione ha stabilito di programmare ulteriori risorse pari a quindici, a valere – come lo stanziamento della delibera precedente – sul POR FESR 2021/2027. Stanziamento fondi per gli, l’elenco deidella provincia di Caserta Su Anteprima24, l’elenco deidella provincia di Caserta interessati per lo stanziamento di questi fondi.