Perché Sharon Verzeni è uscita così tardi e senza il fidanzato? Quella notte è successo qualcosa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 21 agosto 2024)sera tra il 29 e il 30 lugliopiùdel solito. È stata l’unica volta che lo ha fatto. Mentre la questione di Scientology non era mai stata affrontata in famiglia. Questo è il senso delle dichiarazioni di Brunoe Maria Teresa, padre e madre della ragazza uccisa a Terno d’Isola in via Castegnate. I genitori della vittima sono stati ascoltati l’altroieri. Oggi verranno convocati altri familiari e amici. Per chiedere se la confessione religiosa sia stata motivo di lite tra lei e Sergio Ruocco, ildall’alibi di ferro. E se in qualche modo questo si possa collegare al delitto. Anche se intanto spunta anche una vertenza sindacale che l’ha vista protagonista contro un centro estetico di Bergamo.