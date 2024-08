Jennifer Lopez chiede il divorzio da Ben Affleck dopo 2 anni di matrimonio

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 21 agosto 2024) È ufficiale:ha chiesto ilda Benduedi. Martedì 20 agosto, laha presentato un’istanza in modo regolare, da sola e senza avvocato, nel giorno in cui ricorreva il secondoversario della cerimonia che si è tenuta in Georgia (la prima volta si sono sposati a luglio 2022 a Las Vegas). Un dettaglio ha messo la parola fine a tutte le indiscrezioni che sono circolate nell’ultimo periodo: la data della separazione indicata dallaè il 26 aprile 2024.ha chiesto ilda BenCosì finiscono i Bennifer 2.0, dueche vengono definiti come un “incubo”. Da quandoe Benerano tornati insieme, erano diventati la rivincita di tutti quegli amori che finiscono, che fanno giri immensi e poi ritornano, per citare l’immenso Antonello.