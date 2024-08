Inter-Lecce Zielinski verso il rientro tra i convocati | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L'che si prepara ad affrontare ilsabato sera al Meazza, in un impianto che vail sold out per quella che sarà la prima di campionato dei nerazzurri a San Siro, potrebbe essere un po' differente nello schieramento rispetto all'undici di partenza schierato a Genova da Simone Inzaghi. A mutare potrebbe essere in particolar modo la catena di destra, con Benjamin Pavard pronto a subentrare a Yann Bisseck e Denzel Dumfries che potrebbe mandare in panchina Matteo Darmian. Gli altri giocatori dovrebbero invece rimanere gli stessi: confermato Yann Sommer tra i pali, il perno centrale Acerbi con Bastoni (il cui "vice" nelle gerarchie potrebbe presto diventare l'argentino Palacios), il trio di centrocampo con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, Dimarco a sinistra e la coppia d'attacco formata da Thuram e Lautaro.