Incendio a Roma brucia il pratone tra Torre Spaccata e Cinecittà | gravi 4 soccorritori – I video

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Un maxidi sterpaglie è divampato intorno alle 13 di oggi, mercoledì 21 agosto, nel cosiddetto «»: l’area verde traEst, alle porte di. Le fiamme, scriveToday, sarebbero partite nella zona tra via Bruno Pelizzi, via Giuseppe Saredo, via Roberto Fancelli e via Filomusi Guelfi per cause ancora da accertare. Le pattuglie della polizia locale hanno chiuso diverse strade della zona. Durante le fasi di spegnimento, quattro– un vigile del fuoco e tre operatori della protezione civile – sono stati trasportati all’ospedale Sant’Eugenio della Capitale in codice rosso per le ustioni riportate. Il sindaco Gualtieri: «Solidarietà al vigile del fuoco e ai volontari feriti» Il sindaco di, Roberto Gualtieri, ha espresso solidarietà al vigile del fuoco e ai volontari feriti.