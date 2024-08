Il super latitante Salvatore Perricciolo arrestato a Capodistria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Fermo, 21 agosto 2024 -, pregiudicato di origine calabrese e residente da anni a Montegranaro (Fermo), è stato, in Slovenia.da pochi mesi, era l'ultimo di un sodalizio criminale di 16 persone di diverse nazionalità, condannate in via definitiva con la conferma in Cassazione della condanna della Corte d’Appello di Perugia dell’ottobre 2022. Il 44enne,alla vigilia della sentenza di condanna emessa dalla Corte di Cassazione il 13 febbraio di quest’anno, è stato arresto ieri sera a, in Slovenia, dove si era rifugiato. La pena inflitta ammonta a 21 anni di reclusione, con una pena residua da scontare di circa quindici anni. L'arresto è stato possibile grazie a un'intensa attività tecnica di acquisizione di numerosi tabulati telefonici, intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre che pedinamenti.