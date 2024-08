Il comitato in Comune | Ospedale da potenziare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Incontro lunedì mattina ina Recanati fra una delegazione dela difesa dell’cittadino, rappresentato dal portavoce, il medico Marco Buccetti, e l’assessore con delega alla sanità Maurizio Paoletti. Ilha apprezzato – ha detto Buccetti – l’apertura del punto salute e degli esami di endoscopia oltre all’arrivo della Tac, entrata da diversi giorni in funzione, ogni giorno della settimana tranne il giovedì, giornata dedicata alle mammografie (da settembre ci sarà anche una seduta a settimana della Tac con mezzo di contrasto). Buccetti ha fatto presente, però, che l’obiettivo per cui ilè nato nel 2016 è il punto di primo intervento, che deve funzionare con personale dedicato e purtroppo a oggi questa soluzione non è stata garantita, anche se un miglioramento c’è stato.