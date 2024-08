Folorunsho Lotito lo vuole in prestito De Laurentiis chiede 12 milioni Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 21 agosto 2024)prepara il terreno prima di avviare i colloqui con Deche12. Sulgli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra Lazio e Napoli per. Il centrocampista è ormai ai margini della rosa di Conte, aspetta solo una mossa daaspetta di affondare il colpo perScrive Fabrizio Patania sulle pagine del Corriere dello Sport: Scatta il conto alla rovescia per Michaelaspetta di affondare il colpo. L’autostrada è stata aperta attraverso i colloqui con Mario Giuffredi.deve preparare il terreno e avviare i colloqui con De: lo prenderebbe soltanto incon diritto oppure obbligo di riscatto. Un anno o due difa poca differenza, l’importante adesso non è appesantire il bilancio. Deha fissato il prezzo: 12di euro compresi i bonus.