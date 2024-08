Dissesto oltre due milioni per sistemare le frane

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’amministrazione comunale di Galeata ha dato il via libera due giorni prima del Ferragosto a diversi progetti definitivi/esecutivi di messa in sicurezza del territorio. Nello specifico per un importo complessivo di114mila euro, rispettivamente 57.500 euro e 57.000 euro per le‘Val del Duca 1’ e ‘Val del Duca 2’, interventi urgenti per fronteggiare l’ emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatesi il 1 maggio 2023. Le opere saranno finanziate con fondi stanziati nella circolare numero 13 del Commissario straordinario alla ricostruzione generale Figliuolo. "Fin dall’inizio abbiamo avuto una buona interlocuzione con il generale Figliuolo che recandosi in Val Bidente ha potuto vedere in diretta i danni provocati dall’alluvione.