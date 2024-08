Billy Costacurta e le bravate di suo figlio Achille | Fatica a trovare una passione questo mi preoccupa

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 21 agosto 2024)parla di suo: “unasi diceto del fatto che il, protagonista di diversesui social e non solo, fatichi aunache lo tenga impegnato. L’ex calciatore ha parlato della sua vita privata e professionale nel programma Stories, in onda su SkyTg24, di cui era già stato fornita un’anticipazione.ha spiegato cosa vorrebbe ilraccontasse di lui: “Non potrà dire che non sono stato presente. Sono sempre stato con lui, gli ho fatto anche da autista. Inmomento ammira molto la mia pazienza. In effetti è una caratteristica che mi riconosco nei confronti delle persone che ho intorno. È una qualità che mi ha permesso di superare momenti difficili, anche con mio”.