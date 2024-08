Vaiolo delle scimmie dopo il Covid un altro virus che proverà il nostro infantilismo irrecuperabile

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 20 agosto 2024) Roma, 20 ago – Ci siamo, ora è il turno del. Già verso la fine della infelice “era” se ne era parlato, ora la questione entra – forse, anche se speriamo di no – nel “vivo”. O meglio nel morto, come morto è questo universo, questo secolo, questi esseri umani. Il motivo è presto detto Il, primi allarmi da “nuovo” Ci sono “ben” 1157 contagi di. E “ben” due morti. Il che ovviamente genera gli “allarmi” nello storto mondo del XXI secolo, quello in cui non si comprende manco cosa voglia dire lottare e poi si chiama “guerra” una pandemia o presunta tale che ha interessato percentuali bassissime della popolazione mondiale.