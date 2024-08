Sullo ius scholae FI non arretra Pronti al dialogo con la sinistra

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 20 agosto 2024) Continua la battaglia in maggioranza sulle norme per concedere la cittadinanza italiana agli stranieri. Forza Italia, decisa ad andare avantiius, in base al quale si dovrebbe concedere la cittadinanza italiana ai bambini stranieri che hanno concluso un percorso di studi nel nostro Paese, non accetta il niet leghista sul tema. Lega e FdI fanno muroius: “Non è nel programma”. Intanto Più Europa prepara il quesito referendario “Nessuno può dire all’altro ‘non devi parlare di questi temi o fai un favore alla’: non prendiamo lezioni su come ci si oppone allae non rinunciamo ai nostri principi”, dice il vicepremier, ministro e leader degli azzurri, Antonio Tajani. Gli replica il vicepremier leghista e ministro, Matteo Salvini. “Nel programma di governo non ci sono né iusné ius soli”, dice il leader del Carroccio.