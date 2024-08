Sulle note di Fabrizio De Andrè Cerveteri s’illumina

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 20 agosto 2024), 20 agosto 2024 – “La Guerra di Piero”, “La canzone dell’amor perduto”, “La canzone di Marinella”, “Andrea”, “Fiume Sand Creek”, “Don Raffaè”, “Bocca di rosa” e poi il gran finale, con “Un Giudice” e “Il Gorilla”. La discografia e la poesia diDesono state le protagoniste assolute ieri sera in una piazza Santa Maria gremita di pubblico all’inverosimile. In scena, gli “Hotel Supramonte”, cover band ufficialmente riconosciuta dalla Fondazione Faber e Premio Miglior Talento Musicale nel 2022, che per oltre due ore hanno regalato emozioni,soavi e delicate, versi, strofe e brani del mai dimenticatoDe, di cui proprio quest’anno ricorrono i 25anni dalla scomparsa. Al termine del concerto, la giusta e meritata standing ovation del pubblico, rimasto in Piazza e in religioso silenzio dal primo all’ultimo accordo di chitarra.