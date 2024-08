Sparge ceneri della moglie in mare | Patrizia amava le vacanze a Bellaria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Innamorata diIgea Marina, dove ha trascorso leestive, insieme al marito, per oltre 40 anni. Tanto innamoratacittà da lasciare tra le sue ultime volontà l’indicazione che le suefossero disperse in. La toccante cerimonia è avvenuta domenica mattina grazie alla disponibilità dell’imbarcazione Manù e dei suoi armatori, skipper Enrico Zaghini, consiliere del Circolo nautico locale, cui la famiglia aveva fatto richiesta.Gaio è mancata all’affetto dei suoi cari lo scorso 28 luglio, a 64 anni, per l’infezione di un batterio, che ha aggravato i postumi di una forma tumorale al polmone, contratta due anni fa, e curata a Milano. I funerali si sono tenuti nel paese di residenza, Uboldo, in provincia di Varese. La donna lascia il marito Corrado Biscaldi, 72 anni, i figli Ilaria e Massimiliano e quattro nipoti.