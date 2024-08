Sanremo 2025 | Carlo Conti stravolge il Festival di Amadeus tutte le nuove regole

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 20 agosto 2024)è già al lavoro per il suo nuovodi, ma dell’eredità dinon c’è traccia: il nuovo Direttore Artistico ha stravolto tutto! La Rai nelle ultime ore ha reso noto il nuovo regolamento per: il cambiamento più evidente riguarda proprio la serata dedicata ai duetti e alle cover. Cosa ha deciso di fare? A quanto pare, i voti della quarta serata non influiranno sulla gara in generale e, quindi, sulla vittoria finale. View this post on Instagram A post shared byRai (@rai) Alcuni cambiamenti, però, riguardano anche i giovani talenti che si affacceranno alleProposte deldi