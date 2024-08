Rivalta Bormida Luciano Turco uccide Giuseppina Rocca e il figlio Daniel poi si toglie la vita

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 20 agosto 2024) Tre morti. È il terribile bilancio di un duplice omicidio e successivo suicidio. Il dramma familiare è avvenuto a(Alessandria)., 67 anni, ha ucciso a colpi di pistola l’ex moglie e ildisabile, poi si è suicidato.aveva 66 anni. Ilaveva di 44 anni ed era costretto in sedia a rotelle da 20 anni a causa di un incidente in moto risalente al 1993. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai carabinieri sotto il coordinamento del pubblico ministero di Alessandria, Gualtiero Battisti. La tragedia si è consumata in un appartamento di via Oberdan dove, detta Pinuccia, viveva insieme al. Lei e il marito si erano separati da 20 anni.abitava da tempo nell’Ovadese. A dare l’allarme al 112 sarebbe stato il fratello della donna che ogni giorno andava a trovarla.