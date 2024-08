Naufragio Palermo il medico | Notte tranquilla per la piccola Sophie – Video

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 20 agosto 2024) (Adnkronos) –serena per la, la bambina di un anno sopravvissuta aldel veliero britannico avvenuto ieri a Porticello (). Laè ricoverata, in via precauzionale, all'ospedale dei bambini di. "Ha dormito tutta la", spiega all'Adnkronos il dottor Domenico Cipolla, che dirige il reparto. Ieri la bambina è L'articolo, il: “per la” –proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.