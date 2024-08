Con il telescopio l’osservatorio prende forma

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) Il nuovo traguardo è previsto per ottobre. Nonostante intoppi e ritardi il nuovo osservatorio di Sormano, che sorge sulla dorsale del Triangolo Lariano poco più in alto rispetto alla storia struttura, sta pian pianondoe nei giorni scorsi è stato montato il nuovo. Il “Cavagna” (nella foto di Enrico Colzani) è lo strumento principale delastronomico Sormano. Si tratta di un astrografo Ritchey-Chrétien in fibra di carbonio, realizzato dall’azienda americana RCOS (Ritchey-Chrétien Optical System), con specchio primario di 50 centimetri di diametro. In parallelo alprincipale è stato montato un rifrattore da 15 centimetri usato come guida. Secondo il progetto iniziale il grandedovrebbe essere messo in rete con quelli di Campo dei Fiori in provincia di Varese e di Monte Lema e Saint Barthelemy in Canton Ticino.