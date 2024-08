Abbonamenti | Squilli la Fe’ parte alla grande

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) E’ andato decisamente bene il primo giorno di campagnaper il Siena. Già subito dopo l’orario di apertura i tifosi bianconeri hanno iniziato a richiedere i tagliandi stagionali ala tabaccheria Il Chiasso Largo (via Rinaldini, 7, in foto) e, in serata, al Siena Club Fedelissimi (viale Europa, 21). Più di 250 le tessere staccate ieri tra tribuna coperta (suddivisa in centrale e laterale) e la curva Guasparri. La campagna, dal titolo ‘la Fe’’, sarà attiva fino a sabato 7 settembre, vigilia della prima di campionato dei bianconeri di Magrini. I tifosi avranno la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento anche online. I prezzi sono divisi per settori. La curva Guasparri costa 100 euro per l’interno, 80 per il ridotto e 25 per gli under12. La tribuna laterale 250 euro (intero), 200 per il ridotto e 45 per gli under12.