Tennis US Open 2024 Per Jannik Sinner c’è un avversario in più | essere il numero 1 del seeding!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024)avrà unin più durante l’imminente USdi. O meglio, diciamo pure che il rivale si è già palesato, essendo del tutto immateriale. Come sappiamo, il ventitreenne altoatesino sarà testa di serie1 nel tabellone di Flushing Meadows. Qui casca l’asino, perchéil top seeded player a New York rende ancora più difficile vincere il Major a stelle strisce. Per trovare l’ultimo trionfo del1 delsi deve risalire addirittura al 2017, quando Rafael Nadal conquistò il terzo dei suoi quattro successi newyorchesi. Le seguenti sei edizioni hanno visto imporsi il2 per ben quattro volte, alle quali si sommano un’affermazione del3 e una del6. Situazione anomala rispetto agli altri Slam.