Sinner adesso si mette male | sorpasso sia

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ilera nell’aria, ma nessuno si aspettava che accadesse in tempi tanto brevi. Tutto è cambiato,sarà durissima. Lo scorso anno, di questi tempi, si parlava già di record. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare, però, che nel 2024 si sarebbe fatto addirittura peggio che nel 2023. E sbagliava chi credeva che fosse impossibile offrire ancor di più, perché la “smentita” è arrivata ancor prima di quanto pensassimo. Jannikè il secondo favorito per la vittoria degli Us Open (LaPresse) – Ilveggente.itPotrebbe sembrarvi surreale, ma il montepremi in palio agli Us Open 2024 sarà più alto del prize money che era stato fissato per l’edizione dello scorso anno. E così, ancora una volta, quello a stelle e strisce è diventato lo Slam più ricco della storia dei Major. L’aumento, rispetto a 365 giorni fa, è molto consistente.