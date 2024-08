Paola Barale svela il compenso da capogiro che prendeva come sosia di Madonna | Avere denaro mi piaceva!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 19 agosto 2024)ha rivelato ildache ricevevadella popstar statunitense. La carriera della conduttrice e showgirl, infatti, iniziò per puro caso quando, mentre frequentava l’ex Istituto superiore di educazione fisica di Torino, in molti le facevano notare la somiglianza con, con riferimento al look sfoggiato nel periodo dell’uscita dell’album True Blue (1986). Così,ha cominciato a lavoraredella star nelle discoteche e, con il medesimo ruolo, fece la sua prima apparizione a Domenica in nell’edizione 1986 condotta da Mino Damato. Da lì prese il via la sua carriera nel mondo della televisione e di recente, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’ex valletta di Mike Bongiorno hato a quanto ammontava il suoin quegli anni. Un milione di lire per ogni apparizione.