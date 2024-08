Mancano i medici di base in Italia | carenza intorno al 30%

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di lunedì 19 agosto 2024) Secondo lo Snami moltidisono andati in pensione senza essere sostituiti Roma. «Ladidiinè ormai cronica e si attestaal 30%. Negli ultimi anni, molti colleghi sono andati in pensione senza essere sostituiti, creando un vuoto difficile da colmare». Queste le parole di Angelo Testa, presidente nazionale Snami che continua: «Durante l’estate la situazione si aggrava ulteriormente con iche devono gestire non solo i propri pazienti ma anche quelli dei colleghi in ferie, con carichi di lavoro che possono raggiungere i 3.000 e più assistiti». «Le città non si svuotano più come un tempo ad agosto – aggiunge Domenico Salvago, vice presidente nazionale SNAMI – e questo comporta un aumento della pressione sugli studi rimasti aperti.