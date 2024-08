LIVE Sinner-Zverev 7-6 2-3 ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | contro-break a zero dell’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 In rete il rovescio del tedesco. 0-15 B0rdata di rovescio die chiusura con il dritto. 2-3 Altra riga difondamentale nonché a 0! 0-40 Clamorosa risposta sulla riga alla Djokovic, prende in mano e non perdona l’azzurro! 0-30 Gran passante incrociato di rovescio di Jannik! 0-15 In rete il tocco di rovescio di. 1-3 Spinge di dritto e ottiene il, come nel 1° set. 15-40 In rete la palla corta. 15-30 Errore di dritto. 15-15 Ace!! 0-15 Doppio fallo. 1-2 Forza ma in rete il dritto. A-40 Ace (6°). 40-40 Gran passante incrociato di rovescio!! 40-30 Ace e treno che se ne va. 30-30 Non risponde sulla seconda di rovescio Jannik. 15-30 Servizio e dritto. 0-30 Errore gratuito di rovescio! 0-15 Apre con un errore di dritto