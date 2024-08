Il calcio rinasce con un’altra visione Globale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Seppe dire no alla politica per il dovere di guardare a se stesso. Lui, Luca Vannucci, assessore allo sport della giunta Biffoni, nel dicembre di due anni fa lasciò banco baracca e chiccheri nel pieno di un rigoglio politico che gli avrebbe potuto dare gratificazioni importanti. "Fare l’assessore è un servizio da svolgere a 360°- spiega Luca- La politica è una missione, non è un lavoro. Al momento in cui mi sono sentito meno disponibile per ragioni fisiche, ho preferito dire l’arrivederci e grazie che mi è costato molto" Biffoni aggiunse: "Perdiamo un collaboratore prezioso. Luca ha gestito il suo ruolo con competenza, passione e razionalità". Un’esperienza positiva.