Golden Gala Roma 2024 Jacobs sfiderà Kerley Thompson e Tebogo nei 100 In gara anche Ali

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) Flashback di Parigi, precisamente al 4 agosto, quando Kishanee Fredsi sono arresi solamente a Noah Lyles nella finale dei 100m alle Olimpiadi. L’argento e il bronzo di Parigi saranno tra i protagonisti nei 100 metri alPietro Mennea, in programma il prossimo 30 agosto allo stadio Olimpico di. Nella tappa italiana della Wanda Diamond League gli occhi del pubblico casalingo però saranno inevitabilmente puntati su Marcell. In Francia il campione olimpico di Tokyo 2020 ha sfrecciato in 9.85 chiudendo al quinto posto e migliorando nettamente il primato stagionale che aveva pareggiato in semifinale con 9.92. In carriera era andato più veloce solo due volte ai Giochi di Tokyo (tre anni fa 9.80 per l’oro e 9.84 nella semifinale) e ora avuole mettersi in luce.