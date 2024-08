Com’è possibile che il Bayesian sia affondato | la spiegazione dell’esperto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ilera un gioiello dei mari: la barca “con l’albero più alto al mondo” non era solo lusso ed eleganza, ma vantava anche una superiorità tecnica e si trovava in condizioni di apparente sicurezza: in rada, ancorata, con un mare tranquillo. Eppure in pochi minuti è colata a picco e con lei, purtroppo, parte delle persone che erano a bordo.In un’intervista pubblicata da Il Corriere, Gino Ciriaci, architetto e perito nautico con oltre 50 anni di esperienza nel settore, ha offerto una dettagliata analisi delle cause che hanno portato all’affondamento dello yacht a vela, una “nave da diporto” di grandi dimensioni. L’incidente, avvenuto durante una tromba d’aria, ha sollevato molte domande sulla vulnerabilità di tali imbarcazioni in condizioni meteorologiche estreme.