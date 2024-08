Asolo Edoardo trovato morto nel suo letto dai familiari

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 19 agosto 2024) La comunità diè stata colpita da una tragedia inaspettata con la scomparsa improvvisa diZamperoni, un giovane di 21 anni, studente di ingegneria gestionale.avrebbe compiuto 22 anni a settembre, ma ieri mattina è statoprivo di vita nel suo. Il padre, preoccupato perché il ragazzo non si era ancora alzato, è andato a controllare e ha fatto la drammatica scoperta. Il giovane era molto conosciuto e benvoluto ad, dove partecipava attivamente alla vita della parrocchia e a vari tornei sportivi, spesso divertendosi a giocare a calcetto con gli amici.Leggi anche: Aaron quasi decapitato a 24 anni con una motosega: la verità dall’autopsia La famiglia Zamperoni è molto stimata nella comunità, essendo da anni impegnata in attività locali come la collaborazione con l’Avis, la scuola materna e il comitato genitori.