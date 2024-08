Alain Delon era di origini italiane? La sua rivelazione in un’intervista

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 19 agosto 2024)è considerato un’icona di Francia, ma ha avuto un legame stretto con l’Italia, sia per quanto riguarda le suedi una parte della sua famiglia, che i film interpretati nel nostro Paese.era nato a Sceaux, nell’Île-de-France, ma sua nonna paterna Maria Antonietta Evangelista era originaria di Cassino, in provincia di Frosinone, mentre suo nonno Jean Marcelinvece era nato in Corsica. A proposito delle sue radici nel cassinate, stando a quanto riporta AGI,ne aveva parlato indel 1974 con il giornalista Gianni Biasich e in italiano aveva dichiarato: “La mia nonna era di un paese che si chiama Cassino”.