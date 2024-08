Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 18 agosto 2024) L’insegna del Saloon, oscillante sotto il sole cocente di mezzogiorno, crea fantasie caleidoscopiche che infondono colore in un momento di grigia immobilità e solennità. La strada polverosa e assolata della sperduta città di frontiera è il palcoscenico per i due antagonisti: le mani pronte sul calcio delle pistole sono decisi a sfidarsi in una sparatoria decisiva. Lo sceriffo John “Doc” Holliday appare concentrato, ma non quanto Dick Broadwell, che con questo duello deve difendere le conseguenze riparative della rapina alla First National Bank. È stato il giudice della Contea a imporre questo scontro, preferendolo alla pena detentiva, poiché dopo il processo permangono dubbi sugli autori del crimine. Lo sceriffo si è offerto volontario come antagonista, forse per espiare antiche colpe o forse per consolidare la sua leadership.