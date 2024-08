Roma 20enne arrestato per spaccio e aggressione a pubblico ufficiale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

CRONACA DI ROMA – Gli agenti del IV Distretto Casilino e della Sezione Volanti hanno arrestato un giovane marocchino, gravemente indiziato per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, nonché per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Durante un controllo, il giovane è stato trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina. Al momento del fermo, il ragazzo ha reagito violentemente, minacciando e colpendo con calci gli agenti intervenuti. Nonostante la sua resistenza, il giovane è stato bloccato e arrestato. Ora dovrà affrontare le accuse per i reati commessi.