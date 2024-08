LIVE Moto2 GP Austria 2024 in DIRETTA | Vietti comanda su Canet Garcia gestisce

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-11 giri: cade Dennis Foggia! L’italiano provava a risalire nella zona punti ma finisce nella ghiaia del Red Bull Ring. -12 giri: Dixon rimane solitario in quarta posizione a 2.2, quindi Arbolino quinto a 2.8. -13 giri:si rimette in carreggiata e difende 509 millesimi su Lopez, mentre anchesbaglia e scende a 1.1. -13 giri: e invece no!!sbaglia e perde tutto il suo vantaggio!! Errore in curva 3 e un secondo è bruciato -14 giri:vuole chiudere i conti in anticipo per gestire la seconda parte di gara e vola con 1.545 su Lopez! -15 giri: Dixon sempre quarto a 3.0, Arbolino perde terreno e si trova a 3.5, quindisesto a 4.7. -15 giri:continua a spingere su ottimi crono e ora il suo margine su Lopez parla di 1.405, quindi terzoa 1.644.