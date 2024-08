Leonilde Stella festeggia i suoi 101 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Aveva 7quando il cielo fu attraversato dal primo elicottero della storia dell’umanità e ne aveva addirittura 23 quando nacque il primo computer. La signoraha compiuto ieri 101. Un traguardo eccezionale che – rapportato alla rivoluzione tecnologica dell’ultimo secolo – appare davvero incredibile: il mondo è totalmente cambiato dal 17 agosto del 1923. Per celebrare l’importante traguardo, il consigliere Angelo Ciavarrella le ha portato gli auguri a nome del sindaco di Pisa Michele Conti e dell’amministrazione comunale. La signora, nata appunto il 17 agosto 1923, ha vissuto in prima persona le vicende storiche che hanno portato a costruire il nostro Paese così come è oggi partendo dalla seconda guerra mondiale, la Liberazione e il referendum per la proclamazione della Repubblica italiana fino ad arrivare ai giorni nostri.