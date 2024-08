Imprenditore romano Coppola estradato in Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) L'Danilo, condannato nel 2022 a sette anni di carcere, è statoined è stato imbarcato stamane su un volo partito da Abu Dhabi. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, esprime soddisfazione per la decisione presa dalle competenti autorità giudiziarie e governative degli Emirati Arabi Uniti. "Vorrei esprimere la mia gratitudine al ministro Al Nuaimi - ha dichiarato il Nordio - questo sviluppo positivo nella cooperazione giudiziaria con gli Emirati Arabi Uniti dimostra che per noi non può esservi nessuna impunità per chi commette crimini ine cerca rifugio all'estero".