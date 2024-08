Evade dai domiciliari | 34enne finisce in carcere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Intervento dei Carabinieri della Compagnia di Senigallia: un uomonelanconetano di Montacuto a scontare il resto di una pena già comminata. L’episodio si è verificato venerdì 16 agosto nel corso delle operazioni della Compagnia senigalliese, guidata dalla Capitana Felicia Basilicata, in questi giorni, in occasione del Ferragosto e della gran quantità di turisti presenti in città, intensificatesi particolarmente. I militari dell’Aliquota Radiomobile nel pomeriggio di venerdì hanno arrestato un uomo di 34 anni, di origine albanese. Il trentaquattrenne si trovava già da qualche tempo agli arresti, l’arresto di venerdì è arrivato da parte dei carabinieri su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.