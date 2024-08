Droga | vecchie e nuove sostanze invadono l’Europa Dagli Usa una sostanza più potente del fentanyl

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 18 agosto 2024) Lainvade l’occidente consempre più sofisticate. Dalla ketamina al, tristemente importatoStati Uniti, crescono lestupefacenti in Europa che occupano trasversalmente tutte le età, iniziando ovviamente da quella giovanile. Il fenomenoin Europa, Spagna in testa per cocaina La diffusione dellanel Vecchio Continente è abbastanza longitudinale. Nel consumo di cocaina gli Spagnoli hanno il primato con 19,4% seguiti dai britannici con 16.5%. L’Italia si ferma a 9.5%. I britannici sono i primi nel consumo di amfetamine con 17.1% (4.3% per l’Italia), ecstasy con 17.2% (5.4% per l’Italia) e Lsd (9.9%). Considerando solo gli uomini, il 53.7% dei danesi ha fatto uso almeno una volta di cannabis, a seguito la Repubblica Ceca con 53.2% mentre gli Italiani si fermano a 42.2%. LEGGI ANCHE Peyote, ci mancava il catalogo cantato delle droghe.