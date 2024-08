Usura e estorsione aggravata tre arrestati da Gdf Reggio Emilia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 17 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEseguite la scorsa notte, dalla Guardia di Finanza di, tre misure di custodia cautelare in carcere – con l’accusa di– nei confronti di tre persone indagate e già colpite da provvedimenti restrittivi nell’ambito dell’operazione ‘Minefield‘: destinatari del provvedimento due uomini di origine origine calabrese e un imprenditore locale che, al momento del fermo, si trovava in provincia di Taranto. Gli arresti fanno seguito agli sviluppi dell’operazione ‘Minefield’ che, lo scorso 10 agosto, ha visto tre persone destinatarie di fermo, con l’accusa di estorsioni e minacce, alla luce delle dichiarazioni di un imprenditore campano, che aveva riferito agli inquirenti di essere stato, inserito in un meccanismo criminale e di aver subito diverse richieste di denaro, sia a carattere estorsivo siario.