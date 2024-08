Pagelle Genoa-Inter 2-2 | voti e tabellino Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) Le, ie ildi2-2, match della prima giornata di. A sbloccare il risultato è stata la squadra di casa con Vogliacco che al 22? ha sfruttato un errore di Sommer. La reazione nerazzurra è stata immediata. Merito di Thuram che ha sfruttato un bel cross di Barella per indirizzare il pallone di testa all’incrocio dei pali. Ritmi più bassi nella ripresa. Al 76? Inzaghi si gioca la carta Taremi. All’83’ però è Thuram a trovare ancora la via della rete: il francese duetta con Frattesi e con un tocco sotto batte Gollini. L’arbitro inizialmente annulla per fuorigioco, ma il Var concede la rete dell’attaccante. E nel finale altro episodio da moviola decisivo: Bisseck tocca col braccio in area, il var richiama l’arbitro che concede il rigore. Sommer ipnotizza Messias, che sulla ribattuta non sbaglia. Finisce 2-2.